Владислав Шапша подписал соглашение с Национальной академией наук Беларуси

Соглашение предусматривает совместные проекты в сферах беспилотных систем, сельского хозяйства и образования, а также мероприятия по укреплению технологического суверенитета России и БеларусиВ ходе своего визита в Беларусь Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве Калужской области с Национальной академией наук Республики Беларусь.