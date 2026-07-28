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Калужские новости

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Владислав Шапша подписал соглашение с Национальной академией наук Беларуси

Владислав Шапша подписал соглашение с Национальной академией наук Беларуси

Соглашение предусматривает совместные проекты в сферах беспилотных систем, сельского хозяйства и образования, а также мероприятия по укреплению технологического суверенитета России и БеларусиВ ходе своего визита в Беларусь Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве Калужской области с Национальной академией наук Республики Беларусь.

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