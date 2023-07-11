Гаврилов спрогнозировал развитие отношений НАТО и Украины после саммита

Украина по итогам саммита НАТО может рассчитывать только на гарантии оказания военной помощи, заявил во вторник, 11 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Украина по итогам саммита НАТО может рассчитывать только на гарантии оказания военной помощи, заявил во вторник, 11 июля, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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