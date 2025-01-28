Нейросети про победу над Германией Александр Дубровский 2025 год – особый год и не только потому, что год 80-летия Великой Победы, а ещё и потому, что в этот памятный год идёт самый масштабный военный конфликт со времён Второй мировой войны.
Яндекс, ты вообще чьих будешь?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Что там за мелочевку нам представили? Не прочесть же...
Ответить
7 час.
Sergiy Che
Яндекс всегда был известен прозападным холуизмом, но вроде его государство выкупало у владельцев перебравшихся на ПМЖ в Голландию? Тогда или просто ишшо "руки не дошли" или не вычистили вражин из былого состава...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии