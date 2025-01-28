Яндекс, ты вообще чьих будешь?

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Что там за мелочевку нам представили?  Не прочесть  же...
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7 час.
Sergiy Che
Яндекс всегда был известен прозападным холуизмом, но вроде его государство выкупало у владельцев перебравшихся на ПМЖ в Голландию? Тогда или просто ишшо &quot;руки не дошли&quot; или не вычистили вражин из былого состава...
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