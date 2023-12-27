Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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РСЗО «Торнадо-Г» накрыли огнем опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

РСЗО «Торнадо-Г» накрыли огнем опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, живую силу и огневые средства ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.

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