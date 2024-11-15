Депутаты Ямала поддержали предложение контролировать компьютерные игры

Депутаты Заксобрания Ямала просят ввести контроль за компьютерными играми. Члены Заксобрания поддержали обращение орловских коллег в Госдуму с предложением разработать механизма, регулирующий вопросы ограничения оборота компьютерных игр, содержащих сцены насилия и жесткости.
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