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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Томас набрал 40 очков в дебютном для себя матче сезона G-лиги

Защитник «Солт-Лейк Старс» набрал 40 очков и 8 передач в проигранном матче Лиги развития с «Вэлли Санз» (115:122).

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