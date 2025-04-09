В Архангельске сгорел автомобиль: погиб мужчина

Инцидент с возгоранием легкового автомобиля произошёл накануне утром.Как сообщает СУ СКР Российской Федерации по Архангельской области и НАО, после локализации пожара обнаружено тело 36-летнего новодвинца.
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