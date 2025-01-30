Узбекские авиалинии напомнили своим пассажирам, что в Россию и Белоруссию «насвай» завозить нельзя

Необычная напоминалка появилась в официальном Telegram-канале Uzbekistan Airways — там обратились ко всем собирающимся в РФ и Белоруссию пассажирам и сообщили, что в эти страны лететь с «грузом под губой» нельзя, поскольку может прилететь штраф и даже уголовка.
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