Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Наркошибздику крышка! Давно бы сбежал, если бы его не держала на Украине английская охрана.Команда Трампа об...
  • ВераВерная
    Автор забыл под своим опусом подписаться. К чему бы это?Две цитаты...
  • Мария
    У Трампа, в отличие от Байдена, скупившего землю, никакого интереса в Украине нет. Бросит он её и забудет. Сколько бы...Трамп открутит го...

Узбекские авиалинии напомнили своим пассажирам, что в Россию и Белоруссию «насвай» завозить нельзя

Узбекские авиалинии напомнили своим пассажирам, что в Россию и Белоруссию «насвай» завозить нельзя

Необычная напоминалка появилась в официальном Telegram-канале Uzbekistan Airways — там обратились ко всем собирающимся в РФ и Белоруссию пассажирам и сообщили, что в эти страны лететь с «грузом под губой» нельзя, поскольку может прилететь штраф и даже уголовка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх