Теракт на Кудринской площади обрастает новыми подробностями. Что известно

Теракт на Кудринской площади: почему банкет в центре Москвы вызвал столько вопросов.Расследование теракта у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади продолжается, однако трагедия уже вызвала широкий общественный резонанс.
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