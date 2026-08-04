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Царьград

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Теракт на Кудринской площади обрастает новыми подробностями. Что известно

Теракт на Кудринской площади обрастает новыми подробностями. Что известно

Теракт на Кудринской площади: почему банкет в центре Москвы вызвал столько вопросов.Расследование теракта у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади продолжается, однако трагедия уже вызвала широкий общественный резонанс.

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