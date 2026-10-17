💼 Какую профессию выбрать после школы и где получить востребованную специальность? Управлять сварочным аппаратом, готовить десерты, разбираться в устройстве автомобиля и даже осваивать искусство кофейного мастерства — всё это крымские школьники смогли попробовать на Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым