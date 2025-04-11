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Брюссель готов увеличить закупки американского СПГ, чтобы задобрить Трампа

Брюссель готов увеличить закупки американского СПГ, чтобы задобрить Трампа

Теперь мяч на стороне президента Трампа, который уже не раз предлагал европейцам обнулить их профицит в торговле с США при помощи дополнительных американских энергоносителейКоллаж Тамара Ларина читайте на monocle.

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