Брюссель готов увеличить закупки американского СПГ, чтобы задобрить Трампа

Теперь мяч на стороне президента Трампа, который уже не раз предлагал европейцам обнулить их профицит в торговле с США при помощи дополнительных американских энергоносителейКоллаж Тамара Ларина читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии