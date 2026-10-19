Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ» Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана напоминает: сегодня, 19 октября, завершается народное голосование в конкурсе «А у нас на грядке».
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