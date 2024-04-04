В московском театре пройдет премьера балета "В темных образах"

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имена К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко готовится к премьере балета "В темных образах" Максима Севагина, который запланирован на 4 и 5 апреля.
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