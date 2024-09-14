В Грязях на головы прохожим падают куски кирпичей с опасного дома

На личный прием к прокурору области Геннадию Анисимову обратилась жительница города Грязи. Женщина рассказала о том, что крыша многоквартирного дома, в котором она проживает, повреждена, с одного из балконов осыпается кирпичная кладка, что подвергает опасности прохожих.