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Новости Липецка

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В Грязях на головы прохожим падают куски кирпичей с опасного дома

В Грязях на головы прохожим падают куски кирпичей с опасного дома

На личный прием к прокурору области Геннадию Анисимову обратилась жительница города Грязи. Женщина рассказала о том, что крыша многоквартирного дома, в котором она проживает, повреждена, с одного из балконов осыпается кирпичная кладка, что подвергает опасности прохожих.

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