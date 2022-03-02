Сорокин пропустил 4 шайбы в матче с «Колорадо», отразив 38 бросков из 42

Илья Сорокин отразил 38 бросков из 42 в матче с «Колорадо». Вратарь «Айлендерс» в 9-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч.

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