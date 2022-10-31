Знаки силы: 100 лет назад родился Анатолий Папанов

Материал опубликован в сентябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Он всюду известен, всенародно любим, и мало кому придет в голову мысль о том, что этот актер — один из самых неразгаданных мастеров отечественной культуры XX столетия.
Материал опубликован в сентябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Он всюду известен, всенародно любим, и мало кому придет в голову мысль о том, что этот актер — один из самых неразгаданных мастеров отечественной культуры XX столетия.
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