Когда нечего терять: первыми в БРИКС могут вступить Беларусь и Палестина

Юрий Ильинов

День морской пехоты России День морской пехоты России – профессиональный праздник, который у нас в стране ежегодно отмечается 27 ноября. Этот день посвящён героической службе морских пехотинцев, чей профессионализм, мужество и преданность Родине являются примером для всех военнослужащих. Стоит отметить, что морская пехота по праву считается элитой Вооружённых Сил, её бойцы выполняют сложные и опасные задачи как на суше, так и на море, защищая интересы России в любых условиях. История данного рода войск насчитывает несколько веков. Формирование морской пехоты началось в эпоху правления Петра I, когда 16 ноября (27 по новому стилю) 1705 года был издан указ о создании первого полка «солдат морских». Именно эта дата стала и легла в основу сегодняшнего праздника. Пётр I видел в морской пехоте ключевой элемент для обеспечения победы в морских сражениях и высадке десантов, что подтвердилось на практике в многочисленных битвах того времени. В последующие века морская пехота России неоднократно доказывала свою эффективность и незаменимость. Военнослужащие из данного рода войск принимали участие в самых значимых военных кампаниях страны, начиная с Северной войны и заканчивая современными операциями. Их отличают не только физическая сила и выносливость, но и высокий уровень подготовки, позволяющий оперативно адаптироваться к любым условиям. Особое место в истории морской пехоты занимает Великая Отечественная война. Морпехи РККА активно участвовали в защите Ленинграда, Севастополя, Одессы и других стратегически важных городов нашей Родины. Их отвага и готовность сражаться до конца сделали их легендой той эпохи. Даже в самые трудные времена, сражаясь на передовых линиях или в условиях вражеской блокады, морские пехотинцы демонстрировали несгибаемую волю и верность присяге. Современная морская пехота России продолжает славные традиции своих предшественников, что неоднократно было продемонстрировано российскими бойцами в ходе текущей СВО. При этом в задачи военнослужащих данного рода войск входят не только военные операции, но и гуманитарные миссии, участие в миротворческих операциях и обеспечение безопасности в международных водах. Тренировки морпехов включают в себя освоение различных видов оружия, боевых приёмов, навыков выживания в экстремальных условиях, а также работу в составе десантных групп. Особенностью морской пехоты является её универсальность. Эти войска способны действовать в самых разнообразных условиях: на суше, на воде, в воздухе. Благодаря этому они становятся незаменимыми в ситуациях, требующих высокой мобильности и координации. Девиз морских пехотинцев «Там, где мы, там победа!» отражает их стремление всегда быть на передовой и выполнять поставленные задачи на высшем уровне. День морской пехоты — это не только возможность выразить благодарность тем, кто сегодня стоит на страже страны, но и напоминание о героическом прошлом. В этот день в России проходят различные мероприятия: торжественные собрания, возложения венков к памятникам, концерты и спортивные состязания. Ветераны морской пехоты делятся своими воспоминаниями, а молодое поколение знакомится с историей войск, впитывая дух патриотизма и верности Родине.