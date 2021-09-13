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Акционеры "Магнита" расширили совет директоров до 11 человек, включив 4 новых членов

Акционеры "Магнита" расширили совет директоров до 11 человек, включив 4 новых членов

Акционеры "Магнита" расширили совет директоров до 11 человек, включив 4 новых членовАкционеры "Магнита" на внеочередном общем собрании приняли решение прекратить полномочия совета директоров, состоящего из 9 членов, говорится в сообщении компании.

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