Акционеры "Магнита" расширили совет директоров до 11 человек, включив 4 новых членов

Акционеры "Магнита" расширили совет директоров до 11 человек, включив 4 новых членовАкционеры "Магнита" на внеочередном общем собрании приняли решение прекратить полномочия совета директоров, состоящего из 9 членов, говорится в сообщении компании.
Акционеры "Магнита" расширили совет директоров до 11 человек, включив 4 новых членовАкционеры "Магнита" на внеочередном общем собрании приняли решение прекратить полномочия совета директоров, состоящего из 9 членов, говорится в сообщении компании.
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