450 миллионов человек собрались на фестиваль в Индии. Самое большое скопление народа на видео

В город с населением в 1,6 миллиона человек за несколько недель прибыли 450 миллионов паломников. Это не сценарий апокалипсиса, а реальность индийского Праяграджа, где начался крупнейший религиозный фестиваль в мире — Маха Кумбха Мела.