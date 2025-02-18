450 миллионов человек собрались на фестиваль в Индии. Самое большое скопление народа на видео

В город с населением в 1,6 миллиона человек за несколько недель прибыли 450 миллионов паломников. Это не сценарий апокалипсиса, а реальность индийского Праяграджа, где начался крупнейший религиозный фестиваль в мире — Маха Кумбха Мела.
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