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В Колпино на полгода изменились маршруты автобусов из-за прокладки теплосетей: каких рейсов коснется

В Колпино на полгода изменились маршруты автобусов из-за прокладки теплосетей: каких рейсов коснется

Ряд автобусов изменит свой маршрут из-за прокладки теплосети в Колпино.Уже с наступившего понедельника, 9 января, и вплоть до 21 июня расписание автобусов №№ 366, 368, 369, 392 в Колпино будет изменено из-за прокладки теплосети, сообщает "Мойка 78".

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