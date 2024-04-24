Приморцев предупредили о важности наличия полиса ОМС в путешествии

Приближаются первомайские праздники, период отпусков и каникул. Выезжая за пределы края, не забудьте взять с собой полисы обязательного медицинского страхования или выписки о полисе, свои и детей, если они едут с вами.
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