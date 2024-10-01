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Аргументы и Факты

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Профессор Малинен: «мирный план» Зеленского приведёт к ядерному конфликту

Профессор Малинен: «мирный план» Зеленского приведёт к ядерному конфликту

Осуществление «мирного плана» украинского главы Владимира Зеленского способно стать причиной эскалации «вплоть до полномасштабного ядерного конфликта», заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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