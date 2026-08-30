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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Хомуха: «Для Кисляка «Бешикташ» – хороший вариант, но ЦСКА его не отпустит. Разница с Батраковым в том, что у «Локо» большие долги, а у армейцев таких проблем нет»

Бывший полузащитник ЦСКА, главный тренер Prime Squad Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе хавбека армейцев Матвея Кисляка в «Бешикташ».

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