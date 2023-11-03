Рынок РФ на открытии растет, игнорируя фактор пятницы

Российский рынок открыл торги в пятницу, 3 ноября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,42% до 3210,69 пункта, индекс РТС прибавил 0,25% до 1082,5 пункта.
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