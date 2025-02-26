Власти США совершили ошибку, сделав ставку на Украину. Следовало снабдить оружием Россию, ведь у нее больше ресурсов, заявил в подкасте Triggered Podcast сын американского президента Дональд Трамп — младший.
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