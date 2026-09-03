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Аргументы недели

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Military Watch: «Адмирал Нахимов» обгонит любой корабль НАТО

Military Watch: «Адмирал Нахимов» обгонит любой корабль НАТО

Американские военные аналитики признали: российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после завершения модернизации станет не просто крупнейшим, но и самым быстрым надводным боевым кораблём в мире.

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