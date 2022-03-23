Инсайдер Джордан Шульц: «Зайон Уильямсон не вернется на площадку в нынешнем сезоне, а летом его обменяют»

Инсайдер НБА Джордан Шульц считает, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон будет обменян нынешним летом.

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