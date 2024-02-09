WSJ: решение Байдена по газу было принято под влиянием Рокфеллеров и Блумберга

Решение прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США было принято президентом Джо Байденом в результате давления со стороны миллиардеров - семьи Рокфеллеров и Майкла Блумберга ($96 млрд).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии