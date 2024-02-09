Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    какая-то муть,а не обвинения. Собчачиха сколько всякого вытворяет,давно на пожизненное натрындела...Его просто боятся...Сергей Удальцов в...
  • Рустик Рыксиев
    Ещё ночь не прошла, а её мучают ночные кошмары? У нашей шмары ночные кошмары.Собчак пожаловала...
  • Бендер Задунайский
    Дура ! Для нее главное прокукарекать , а там хоть не рассветай .Собчак пожаловала...

WSJ: решение Байдена по газу было принято под влиянием Рокфеллеров и Блумберга

WSJ: решение Байдена по газу было принято под влиянием Рокфеллеров и Блумберга

Решение прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США было принято президентом Джо Байденом в результате давления со стороны миллиардеров - семьи Рокфеллеров и Майкла Блумберга ($96 млрд).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх