Делимханов требует расследования нападения с холодным оружием в Ингушетии

Депутат Адам Делимханов обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать драку с участием выходцев из Ингушетии и неизвестных на территории Владимирской области, призвав привлечь виновных к ответственности и защитить пострадавших.
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