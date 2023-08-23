Сказка для двоих

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Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Морена, насколько правдивы люди, которые говорят, что ничего не ждут от своих детей? Не ожидают помощи, напротив, готовят ещё подрастаюших наследников к мысли, чтобы в старости отдали их в казенные учреждения, чтобы лишний раз не напрягаться.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Такая постановка вопроса ничего не выявляет и ничего не проясняет. Автор, прочти Новый Завет и попробуй переписать свою статейку!
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13 час.
Елена Александровна
Любить научитесь, тогда и дурацких ответов с дурацкими вопросами про то кто кому и что должен, не возникнет! Не на базаре и не в банке, чтобы выяснять, да ещё по пунктам, за что и почему! Таких, как автор статейки послушать, это надо вести учёт тому сколько денег, любви, внимания, личного времени, состродания, болезней в связи с родами, нервов и прочего, мать тратит на своё чадо ежеминутно, и нормальный отец сколько тратит, а за выражение &quot;я вас не просил меня рожать&quot; рсчитывать в двойном размере. И вот когда дитятко, эдакий(ая) недоросль начнёт расчёты о долгах, тут ему в суде и предъявить. Закон для таких деток нужен, как автор статейки!
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3 час.

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