Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Елена Александровна

Любить научитесь, тогда и дурацких ответов с дурацкими вопросами про то кто кому и что должен, не возникнет! Не на базаре и не в банке, чтобы выяснять, да ещё по пунктам, за что и почему! Таких, как автор статейки послушать, это надо вести учёт тому сколько денег, любви, внимания, личного времени, состродания, болезней в связи с родами, нервов и прочего, мать тратит на своё чадо ежеминутно, и нормальный отец сколько тратит, а за выражение "я вас не просил меня рожать" рсчитывать в двойном размере. И вот когда дитятко, эдакий(ая) недоросль начнёт расчёты о долгах, тут ему в суде и предъявить. Закон для таких деток нужен, как автор статейки!