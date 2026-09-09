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"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений

"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений

Гонения на православных христиан Украины организованы и спланированы. Об этом говорится в публикации от 9 сентября телеграм-канала "СПЖ - новости Православия" .

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