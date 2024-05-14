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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»

Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024. Вчера Андрей Разин был признан лучшим тренером сезона.

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