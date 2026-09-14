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FiNE NEWS

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Россия оптимизировала производство недорогих ударных дронов и ракет, опередив конкурентов

Россия оперативно перешла от разработки к массовому производству нового поколения ударных беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, существенно снизив их себестоимость.

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