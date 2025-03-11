Симоньян опубликовала кадры из трубы, по которой российские бойцы пробрались в Суджу

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Почти неделю больше сотни российских бойцов пробирались в тыл ВСУ в Суджу по неработающему магистральному газопроводу, по которому раньше поставлялся газ из России через Украину в Европу.
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