17 сентября: почему нельзя печь блины и спать днем

В народной традиции день 17 сентября имел особое значение. Утро полагалось начинать с молитвы перед красным углом, а хозяйки готовили угощения с луком.
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