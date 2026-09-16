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Царьград

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17 сентября: почему нельзя печь блины и спать днем

17 сентября: почему нельзя печь блины и спать днем

В народной традиции день 17 сентября имел особое значение. Утро полагалось начинать с молитвы перед красным углом, а хозяйки готовили угощения с луком.

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