В джунглях Мьянмы нашли заброшенный ультраредкий спорткар Lamborghini

В глухих джунглях одной из стран Юго-Восточной Азии удалось сделать удивительную находку. Посреди лесных зарослей местные жители наткнулись на брошенный кем-то за ненадобностью дорогущий спорткар Lamborghini.
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