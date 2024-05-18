Захарова: дело об утечке в ВВС ФРГ закрыли, чтобы замять неудобную тему

Прокуратура Берлина закрыла расследование дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, чтобы как можно скорее замять неудобную для себя тему, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.