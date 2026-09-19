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Спорт Уик-Энд

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Два клуба, которым больше всех пойдет на пользу пауза в РПЛ, Семшов их назвал

Два клуба, которым больше всех пойдет на пользу пауза в РПЛ, Семшов их назвал

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» назвал команды из числа лидеров Альфа‑Банк РПЛ, кому будет полезна длительная пауза в чемпионате.

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