Андрей ЧЕРНЫШОВ: Пятое место - не уровень «Зенита». Но никакой катастрофы нет - одна победа, и может быть первая строчка

Соболев и Глушенков - лидеры команды. Это ли не знак, что надо делать ставку на своих ребят? «Спорт уик-энд» побеседовал с бывшим защитником, спортивным директором и главным тренером московского «Спартака», с нынешним наставником индийского «Каннур Уорриорз» Андреем Чернышовым.
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