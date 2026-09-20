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Спорт Уик-Энд

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Андрей ЧЕРНЫШОВ: Пятое место - не уровень «Зенита». Но никакой катастрофы нет - одна победа, и может быть первая строчка

Андрей ЧЕРНЫШОВ: Пятое место - не уровень «Зенита». Но никакой катастрофы нет - одна победа, и может быть первая строчка

Соболев и Глушенков - лидеры команды. Это ли не знак, что надо делать ставку на своих ребят? «Спорт уик-энд» побеседовал с бывшим защитником, спортивным директором и главным тренером московского «Спартака», с нынешним наставником индийского «Каннур Уорриорз» Андреем Чернышовым.

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