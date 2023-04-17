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Шойгу заявил о завершающем этапе проверки боеготовности ТОФ с отработкой ракетных ударов

Шойгу заявил о завершающем этапе проверки боеготовности ТОФ с отработкой ракетных ударов

Российский Тихоокеанский флот приступит к завершающему этапу внезапной проверки боевой готовности с 18 апреля, при этом будут отработаны ракетные удары по кораблям условного противника.

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