Шойгу дерзко ответил Германии на разрешение ВСУ бить вглубь России. Что он сказал?

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Комментарии
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Амара Карпова
🥲
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16 час.
Eduard
Вы не говорите 11 лет,а влупите по самому Берлину,сразы&quot;помощь&quot; прекратитс.Если надо всех европейев вырежим.Какая власт такой и народ получается!
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16 час.
ЮК
Юрий Капустин
Надо дерско не говорить , а лупить по суставам дерско не жалея фашистов ...
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15 час.
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