Сервис в российских отелях может стать хуже

В гостиничной отрасли одна из самых низких зарплат в стране, из-за этого не хватает рабочих рук, в том числе горничных и поваров, указывают экспертыВ турбизнесе увеличивается дефицит кадров, из-за этого неизбежно упадет качество обслуживания.