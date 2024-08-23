Сервис в российских отелях может стать хуже

В гостиничной отрасли одна из самых низких зарплат в стране, из-за этого не хватает рабочих рук, в том числе горничных и поваров, указывают экспертыВ турбизнесе увеличивается дефицит кадров, из-за этого неизбежно упадет качество обслуживания.
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