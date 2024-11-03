Вооруженные силы Украины подвергаются разгрому на юге Донбасса и рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронта, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире канала Duran.
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