Эксперт рассказал, почему всем нужно обязательно выключать геолокацию на смартфоне

Дело не только в личных предпочтениях.Владимир Гриценко, специалист платформы НАФИ "Цифровой гражданин", рассказал, что использование сервисов определения местоположения современными устройствами регулируется определёнными алгоритмами, которые иногда вызывают недовольство пользователей.