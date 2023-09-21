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В Госдуме поддержали предложение поднять уголовно наказуемый размер ущерба от нарушения авторских прав

В Госдуме поддержали предложение поднять уголовно наказуемый размер ущерба от нарушения авторских прав

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поддерживает предложение поднять в пять раз уголовно наказуемый размер ущерба от нарушения авторских прав.

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