Как без операций продлить молодость по типу старения лица

Старение — это естественный и, к сожалению, неизбежный процесс. Но его можно и нужно замедлять. Как это грамотно сделать и какие процедуры лучше всего выбрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала дерматолог и косметолог, врач аппаратных и инъекционных технологий Ирина Решетько.