RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 217 подписчиков

Вяльбе: для меня честь быть в команде Путина, он должен победить на выборах

Вяльбе: для меня честь быть в команде Путина, он должен победить на выборах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала попадание в список участников «Команды Путина», которые будут заниматься продвижением действующего президента на выборах 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх