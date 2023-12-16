Вяльбе: для меня честь быть в команде Путина, он должен победить на выборах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала попадание в список участников «Команды Путина», которые будут заниматься продвижением действующего президента на выборах 2024 года.
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