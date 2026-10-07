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Царьград

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В Перми отремонтировали 860 метров улицы Петропавловской

В Перми отремонтировали 860 метров улицы Петропавловской

Дорожное полотно на отрезке улицы Петропавловской между улицами Крисанова и Попова протяжённостью 860 метров приведено в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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