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Царьград

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Магнитная буря G1 накроет Новосибирск 12 октября с 3:00 до 9:00

Магнитная буря G1 накроет Новосибирск 12 октября с 3:00 до 9:00

С 3:00 до 9:00 12 октября интенсивность геомагнитных колебаний в Новосибирске достигнет 5–5,5 балла по Kp-индексу, после чего возмущения постепенно ослабнут и к 15:00 полностью прекратятся.

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