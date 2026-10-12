Магнитная буря G1 накроет Новосибирск 12 октября с 3:00 до 9:00

С 3:00 до 9:00 12 октября интенсивность геомагнитных колебаний в Новосибирске достигнет 5–5,5 балла по Kp-индексу, после чего возмущения постепенно ослабнут и к 15:00 полностью прекратятся.
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