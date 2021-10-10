Афганская делегация встретилась с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани

КАБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* нового афганского правительства провела переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, говорится в заявлении талибов.
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